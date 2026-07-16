«Маяк Арена»: в РФ выручка компьютерных клубов за год выросла на 26%

«По данным Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, в 2026 году выручка компьютерных клубов в России выросла на 26% год к году, число площадок — на 25%, а ежемесячная аудитория достигла 1,25 млнчеловек. Средний чек на гостя вырос до 1 500 рублей. Для рынка, который еще десять лет назад ассоциировался с подвальными клубами, это принципиально другая история», — сказал он.