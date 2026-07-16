Аналитики назвали регионы с самым высоким приростом числа компаний

В первом полугодии 2026 года прирост бизнесов фиксировался только в пяти регионах — Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. Так, наибольший прирост наблюдался в Дагестане — там было открыто 755, а закрыто 367 компаний, то есть стартовало на 388 предприятий больше, чем было ликвидировано.