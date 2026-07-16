Аналитики назвали регионы с самым высоким приростом числа компаний

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Республики Дагестан, Калмыкия и Чечня стали регионами-лидерами по приросту численности коммерческих организаций. В этих субъектах открытых компаний оказалось больше, чем закрытых. Об этом говорится в новом исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», которое есть в распоряжении ТАСС.
Уточняется, что в целом по стране число открытий предприятий отставало от количества ликвидаций на 44%.
В первом полугодии 2026 года прирост бизнесов фиксировался только в пяти регионах — Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. Так, наибольший прирост наблюдался в Дагестане — там было открыто 755, а закрыто 367 компаний, то есть стартовало на 388 предприятий больше, чем было ликвидировано.
Также количество новых предприятий в два раза превышает число ликвидированных на территории Республики Калмыкия, где прирост составил 200 компаний — открыто 393, закрыто 193 и на территории Чеченской Республики — прирост составил 90 компаний, 437 открытий и 347 закрытий. На территории Херсонской области и Чукотского автономного округа прирост составил 16 и 15 компаний соответственно.
Кроме того, минимальное сокращение числа бизнесов фиксировалось в Магаданской области — убыль составила 1 компанию, Еврейской автономной области — 7 компаний, Тыве — 13 компаний, Кабардино-Балкарии — 21 компания и Адыгее — 31 компания.