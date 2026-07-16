Глава «Вкусно — и точка» рассказал о причинах закрытия нескольких ресторанов

«Закрытий у нас в целом не так много, они в основном связаны либо с окончанием договорных отношений с арендодателями, либо с изменением в развитии территорий — например, в будущем городом планируется жилая застройка, строительство дорог и магистралей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.