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Глава «Вкусно — и точка» рассказал о причинах закрытия нескольких ресторанов

Олег Пароев сообщил, что в 2025 году это было связано с завершением договоров аренды и изменениями в развитии территорий.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Закрытие некоторых ресторанов сети «Вкусно — и точка» в 2025 году в основном связано с завершением договоров аренды и изменениями в развитии территорий, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании Олег Пароев.

«Закрытий у нас в целом не так много, они в основном связаны либо с окончанием договорных отношений с арендодателями, либо с изменением в развитии территорий — например, в будущем городом планируется жилая застройка, строительство дорог и магистралей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пароева, в год «Вкусно — и точка» в среднем открывает по 50 новых предприятий. Ближе к концу 2026 года компания собирается начать работу в Киргизии.