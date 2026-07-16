Челябинская область попала в топ-10 регионов по убыли коммерческих предприятий

Существенная убыль коммерческих организаций также наблюдалась в Свердловской области, где сокращение составило 2,2 тыс. и Новосибирской области — 1,9 тыс. В Челябинской, Самарской области, Краснодарском крае, Нижегородской области и Татарстане убыль составила от 1,6 тыс. до 1,9 тыс. На эти 10 регионов пришлось 50% от общего снижения по стране.