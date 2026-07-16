Челябинская область попала в топ-10 регионов по убыли коммерческих предприятий

В целом по стране число открытий предприятий отставало от количества ликвидаций на 44%.
Наиболее выраженное превышение числа ликвидаций над открытиями в первой половине 2026 года фиксировалось в Московской агломерации — при 20,3 тыс. открытых и 27,7 тыс. закрытых предприятий; в Подмосковье открыто 4,2 тыс., закрыто 7,6 тыс. Далее следует Санкт-Петербург, где убыль составила 2,6 тыс. — 4,3 тыс. открыто, 6,9 тыс. ликвидаций.
Существенная убыль коммерческих организаций также наблюдалась в Свердловской области, где сокращение составило 2,2 тыс. и Новосибирской области — 1,9 тыс. В Челябинской, Самарской области, Краснодарском крае, Нижегородской области и Татарстане убыль составила от 1,6 тыс. до 1,9 тыс. На эти 10 регионов пришлось 50% от общего снижения по стране.