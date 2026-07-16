В Казахстане внедряют автоматизацию на ирригационных каналах

В 2024—2025 годах ведомство уже завершило реконструкцию и модернизацию порядка 1,5 тыс. км каналов. В частности, в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития завершены работы по 46 проектам, а еще по 21 объекту модернизация продолжается. На сегодняшний день обновлено 502 км из запланированных 717 км каналов.