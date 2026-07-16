200 индустриальных проектов на $3,6 млрд намерены запустить в Казахстане в 2026 году

«После выхода на проектную мощность эти производства обеспечат ежегодный выпуск продукции на около 1,5 трлн тенге, из которых продукция на 500 млрд тенге будет направлена на экспорт. Важно, что новые заводы ориентированы на развитие регионов. В текущем году также начнется выпуск более 15 видов совершенно новых товаров, ранее не производимых в Казахстане: от уникальных крупногабаритных машиностроительных узлов и спецтехники до водорода и сложных минеральных солей», — отметили в правительстве.