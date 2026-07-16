200 индустриальных проектов на $3,6 млрд намерены запустить в Казахстане в 2026 году

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. В 2026 году в Казахстане планируется реализовать 200 индустриальных проектов на сумму 1,7 трлн тенге ($3,6 млрд), заявили в правительстве.
Благодаря этому будет создано около 18 тысяч постоянных рабочих мест. На сегодняшний день уже введено 77 проектов на сумму 267 млрд тенге ($568,5 млн), создано 4,5 тысячи рабочих мест.
«После выхода на проектную мощность эти производства обеспечат ежегодный выпуск продукции на около 1,5 трлн тенге, из которых продукция на 500 млрд тенге будет направлена на экспорт. Важно, что новые заводы ориентированы на развитие регионов. В текущем году также начнется выпуск более 15 видов совершенно новых товаров, ранее не производимых в Казахстане: от уникальных крупногабаритных машиностроительных узлов и спецтехники до водорода и сложных минеральных солей», — отметили в правительстве.
На этом фоне в 2025 году нефтегазохимическая отрасль продемонстрировала двукратный рост, достигнув 619 тысяч тонн, а за 5 месяцев 2026-го объем выпуска составил 225,3 тысячи тонн.
«Особое внимание правительство уделяет пулу из 17 прорывных проектов, реализуемых по прямому поручению Главы государства. Они нацелены на максимальное освоение верхних переделов, использование отечественного сырья и развитие смежных кластеров. В рамках этой программы в автомобилестроении уже запущены заводы KIA Qazaqstan в Костанайской области и ТОО “Astana Motors Manufacturing Kazakhstan” в Алматы», — сообщил Кабмин.
Активно создаются и другие крупные промышленные проекты в регионах. В Павлодарской области создается металлургический кластер ТОО «Mineral Product International», в Абайской области ведется модернизация комбината Qarmet, строится медеплавильный завод. Также строят крупные газохимические комплексы ТОО «Силлено» и ТОО «Бутадиен» в Атырауской области.