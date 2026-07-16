В Омске ввели в эксплуатацию новый газопровод

В течение нескольких лет в Омской области газовики приняли более 41 тысячи заявок, заключили 39 тысяч договоров, из которых уже выполнили более 31 тысячи. Природный ресурс подан в 24,7 тысячи домовладений. Для 36 льготных категорий жителей предусмотрена компенсация расходов на прокладку сетей на участке и на установку оборудования.