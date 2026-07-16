В Ростовской области подвели итоги масштабной пятилетней программы развития газоснабжения и газификации

— Мы максимально упростили процесс: заявки можно подать онлайн через Госуслуги или в МФЦ, а также в 51 пункте приема заявок, расположенных в филиалах общества. Заявки также можно подать на официальном сайте Единого оператора газификации. Заключение жителями комплексного договора позволит сократить срок газификации объекта капитального строительства. Кроме того, это гарантия качества выполнения всего комплекса работ от проектирования до пуска газа, — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Илья Сафронов.