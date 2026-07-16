В Ростовской области подвели итоги масштабной пятилетней программы развития газоснабжения и газификации

15 июля на заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора Юрия Слюсаря обсудили основные результаты работы программы развития газоснабжения и газификации региона. За последние пять лет в области построено около 1,5 тысячи км газопроводов, а возможность подключения к голубому топливу получили жители 115 населенных пунктов.
Особый рывок произошел в 2025 году. Именно тогда было выполнено около трети всех работ прошедшей пятилетки. Сегодня уже утверждена новая программа, рассчитанная до 2030 года. Ее цель провести газ еще в 220 населенных пунктов.
Газификация — это основа комфорта для жителей и мощный импульс для экономики территорий. Чтобы ускорить работу, правительство Ростовской области приняло ряд важных решений: увеличен размер специальной надбавки и расширен список льготников для проведения догазификации. Все сэкономленные средства направляются напрямую на строительство новых сетей.
Помимо строительства крупных магистралей, в регионе активно реализуется программа догазификации — подведения газа непосредственно к участкам людей. Эта работа охватывает более 1,1 тысячи населенных пунктов и свыше 100 садоводческих товариществ. Все больше жителей выбирают комплексный договор: в этом случае газовики берут на себя все работы от проектирования до подключения газа в доме.
— Мы максимально упростили процесс: заявки можно подать онлайн через Госуслуги или в МФЦ, а также в 51 пункте приема заявок, расположенных в филиалах общества. Заявки также можно подать на официальном сайте Единого оператора газификации. Заключение жителями комплексного договора позволит сократить срок газификации объекта капитального строительства. Кроме того, это гарантия качества выполнения всего комплекса работ от проектирования до пуска газа, — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Илья Сафронов.
Как сообщил глава регионального минпрома Андрей Савельев, отдельное внимание уделяется социальным объектам. Ростовская область входит в число лидеров страны по темпам газификации школ, детских садов и больниц. Голубое топливо уже пришло в десятки учреждений, а в рамках памятных дат на газ были переведены многие мемориалы с Вечным огнем.
Для поддержки семей в регионе действует программа компенсаций: жители могут вернуть до 100 тысяч рублей за работы внутри участка. Список тех, кто имеет право на эту помощь, постоянно расширяется. Работа продолжается: уже в 2026 году техническую возможность подключения к газу получат еще около 3 тысяч домовладений.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.