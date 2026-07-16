Юрий Слюсарь обсудил с Александром Новаком обеспечение аграриев топливом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в заседании штаба по обеспечению топливом, который провёл заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. Главным вопросом стало обеспечение аграриев дизельным топливом и бензином.
Как подчеркнул глава региона, это критически важно сейчас, когда уборочная в разгаре в наших южных регионах. Топливо остро необходимо для заправки техники, которая каждый день выходит в поле собирать урожай. Ростовская область обеспечивает в среднем 10% всего урожая в стране. Зерно нужно вывезти с полей и обеспечить его сбыт. Для уборки урожая хозяйствам области требуется 60 тысяч тонн топлива.
«Прогноз по урожаю в этом году — 10% от всего урожая в стране. Дополнительные тяготы и лишения у наших сельхозтоваропроизводителей с логистикой, с закрытием Азовского моря. Что не добавляет, конечно, радости. Но если мы не просто не вывезем, но ещё и не соберём… Поэтому, не замахиваясь на стратегические горизонты, на август месяц, не споря, какие там объёмы, области нужно по июлю 60 тысяч тонн, а конкретно 5 тысяч тонн нужно хотя бы до конца недели», — отметил губернатор.
В заседании штаба, наряду с Минэнерго РФ, Минсельхозом РФ, приняли участие представители топливных компаний. Они заявили, что обладают необходимыми запасами топлива. Решается вопрос доведения лимитов до регионов.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.