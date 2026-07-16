Юрий Слюсарь обсудил с Александром Новаком обеспечение аграриев топливом

«Прогноз по урожаю в этом году — 10% от всего урожая в стране. Дополнительные тяготы и лишения у наших сельхозтоваропроизводителей с логистикой, с закрытием Азовского моря. Что не добавляет, конечно, радости. Но если мы не просто не вывезем, но ещё и не соберём… Поэтому, не замахиваясь на стратегические горизонты, на август месяц, не споря, какие там объёмы, области нужно по июлю 60 тысяч тонн, а конкретно 5 тысяч тонн нужно хотя бы до конца недели», — отметил губернатор.