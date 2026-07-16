Омской картонной фабрике грозит банкротство

Поводом для подачи заявления в суд послужила задолженность, появившаяся ещё в 2017 году. Тогда арбитраж обязал компанию выплатить свыше 2,5 млн рублей, в том числе невозвращённую субсидию и проценты за неправомерное использование чужих денег.