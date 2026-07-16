Омской картонной фабрике грозит банкротство

Министерство экономического развития Омской области намерено запустить процедуру банкротства в отношении ООО «Производственно-коммерческая фирма “ГофроМаркет”». Соответствующее извещение появилось на портале Федресурса.
Поводом для подачи заявления в суд послужила задолженность, появившаяся ещё в 2017 году. Тогда арбитраж обязал компанию выплатить свыше 2,5 млн рублей, в том числе невозвращённую субсидию и проценты за неправомерное использование чужих денег.
Несмотря на оформленные исполнительные листы, в июне текущего года судебный пристав завершил производство и возвратил документы истцу. По всей видимости, это объясняется отсутствием у «ГофроМаркета» активов или средств, позволяющих покрыть долг.
По состоянию на 14 июля 2026 года основной долг предприятия перед ведомством превышает 2,58 млн рублей. Если в течение 15 суток после данного уведомления ситуация не изменится, Министерство экономического развития направит иск с требованием признать фирму банкротом.
Согласно информации сервиса «Руспрофиль», компания была основана в 2006 году. Основной вид её деятельности — выпуск гофрированной бумаги, картона, а также бумажной и картонной упаковки.