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Омской картонной фабрике грозит банкротство

Поводом стал долг в 2,5 млн рублей.

Источник: Om1 Омск

Министерство экономического развития Омской области намерено запустить процедуру банкротства в отношении ООО «Производственно-коммерческая фирма “ГофроМаркет”». Соответствующее извещение появилось на портале Федресурса.

Поводом для подачи заявления в суд послужила задолженность, появившаяся ещё в 2017 году. Тогда арбитраж обязал компанию выплатить свыше 2,5 млн рублей, в том числе невозвращённую субсидию и проценты за неправомерное использование чужих денег.

Несмотря на оформленные исполнительные листы, в июне текущего года судебный пристав завершил производство и возвратил документы истцу. По всей видимости, это объясняется отсутствием у «ГофроМаркета» активов или средств, позволяющих покрыть долг.

По состоянию на 14 июля 2026 года основной долг предприятия перед ведомством превышает 2,58 млн рублей. Если в течение 15 суток после данного уведомления ситуация не изменится, Министерство экономического развития направит иск с требованием признать фирму банкротом.

Согласно информации сервиса «Руспрофиль», компания была основана в 2006 году. Основной вид её деятельности — выпуск гофрированной бумаги, картона, а также бумажной и картонной упаковки.