Работу системы грузового каркаса и перспективы её дальнейшего развития обсудили на расширенном планерном совещании главы города

Для эффективной работы грузового каркаса был применен дифференцированный подход к корректировке ограничений. В сентябре прошлого года на 5 участках улично-дорожной сети разрешили проезд грузовикам массой до 26 тонн. А в апреле этого года на 10-ти въездах в город в часы «пик» разрешен проезд грузовых автомобилей массой до 12 тонн. Ранее ограничение было 3,5 тонны.