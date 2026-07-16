Работу системы грузового каркаса и перспективы её дальнейшего развития обсудили на расширенном планерном совещании главы города

С 2024 года в Ростове реализуются мероприятия по организации грузового каркаса. О том, как работает система грузового каркаса сейчас и дальнейших перспективах развития говорили на расширенном планерном совещании главы города.
Как доложил первый заместитель главы Администрации города Владимир Иванов, сейчас каркас охватывает 32 участка из запланированных 82. Чтобы не парализовать город, введен запрет на въезд большегрузов в часы «пик».
Для эффективной работы грузового каркаса был применен дифференцированный подход к корректировке ограничений. В сентябре прошлого года на 5 участках улично-дорожной сети разрешили проезд грузовикам массой до 26 тонн. А в апреле этого года на 10-ти въездах в город в часы «пик» разрешен проезд грузовых автомобилей массой до 12 тонн. Ранее ограничение было 3,5 тонны.
Эти меры позволили сохранить эффективность организации дорожного движения, исключить транзитное движение грузового транспорта в центральной части города. При этом количество ДТП с участием грузовых автомобилей за прошлый год снизилось на 34,2%, а в вечерние часы «пик» — на 73%.
Поэтому работа по введению грузового каркаса будет продолжена. Транспортной стратегией предусмотрено:
— расширение перечня улиц;
— обустройство мест для отстоя;
— модернизация существующих парковок;
— введение пропусков для грузового транспорта.
— В соответствии со Стратегией в этом году в грузовой каркас войдут еще 10 улиц, включая: ул. Малое Зеленое кольцо, ул. Днепропетровская, ул. Панфиловцев, ул. Вятская, ул. 50-летия Ростсельмаша, ул. Страны Советов, ул. Троллейбусная и др. Данные мероприятия позволят исключить транзитное движение грузовых автомобилей через мкр. Орджоникидзе, в том числе в районе школы № 44 , — отметил Владимир Иванов.
В 2027 году планируется введение грузового каркаса на ряде улиц Ворошиловского и Октябрьского районов, в 2028 году — Железнодорожного и Советского районов.
Подготовительная работа уже начата. Например, на участке пр. Королева от ул. Добровольского до бульвара Комарова изменена организация дорожного движения. За счет перераспределения ширины полос движения, организована дополнительная полоса для транспортных средств, осуществляющих маневр разворота. Данная мера позволит минимизировать перестроения и обеспечить безопасность.
Глава города обратил внимание на состояние дорог, по которым передвигаются большегрузы.
— Ранее давал Вам поручение рассмотреть возможность усиления дорог, входящих в грузовой каркас. Потому что, создавая этот каркас, мы заведомо увеличиваем нагрузку на дорожную сеть. Колейности в городе быть не должно, — подчеркнул Александр Скрябин.
Поручение главы дорожные службы выполнили. В этом году при ремонте улиц, входящих в грузовой каркас, применяются новые смеси, которые позволяют увеличить межремонтный срок эксплуатации дорог до 10 лет.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.