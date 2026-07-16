Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США введут пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии

Американский госсекретарь утверждает, что президент республики Луис Инасиу Лула да Силва и его правительство не вели переговоры с Вашингтоном добросовестно.

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация решила ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, поставляемых в США из Бразилии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Сегодня [американский] президент [Дональд] Трамп поручил представителю США на торговых переговорах ввести пошлины в размере 25% на большую часть бразильского импорта», — написал руководитель американского внешнеполитического ведомства в X.

Говоря о причинах этого шага, Рубио утверждал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «и его правительство не вели переговоры с США добросовестно». «Его экономическая политика вредит американцам и бразильцам, — полагает госсекретарь. — В течение последнего года Лула [да Силва] ставил свое самолюбие выше, чем заключение сделки ради благосостояния бразильского народа, и данные пошлины являются платой за это».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше