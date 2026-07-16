Рубио: США введут пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии

Говоря о причинах этого шага, Рубио утверждал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «и его правительство не вели переговоры с США добросовестно». «Его экономическая политика вредит американцам и бразильцам, — полагает госсекретарь. — В течение последнего года Лула [да Силва] ставил свое самолюбие выше, чем заключение сделки ради благосостояния бразильского народа, и данные пошлины являются платой за это».