Пассажирские поезда задерживаются в пути из-за схода вагонов в Пермском крае

Ряд пассажирских поездов задерживается в пути в связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги. Об этом сообщается в Мах-канале ФПК.
Напомним, 15 июля в 23:31 мск три вагона и секция локомотива грузового поезда сошли на участке пути в Пермском крае. В результате произошедшего никто не пострадал, на месте работает восстановительная техника.
Между тем в пути задерживаются девять пассажирских поездов: № 1 Владивосток — Москва и № 2 Москва — Владивосток, № 85 Серов — Москва, № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург, № 109 Новый Уренгой — Москва, № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург и № 802 Пермь — Екатеринбург.
Уточняется, что они последуют измененным маршрутом.
Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш, говорится в публикации.