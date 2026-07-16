Центробанк Южной Кореи впервые за три года повысил ключевую ставку

Как передает «Рёнхап», решение мотивировано попыткой сдерживать инфляцию. В июне потребительские цены в Южной Корее выросли на 3,2% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем роста с декабря 2023 года. Инфляция обусловлена продолжающимся воздействием войны на Ближнем Востоке на цепочки поставок и цены на нефть. В июне цены на топливо выросли на 24,7% — больший рост наблюдался только в июле 2022 года (35,2%).