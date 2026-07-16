Сделано в Казахстане: почему это выгодно каждому

Один из самых заметных инструментов — гарантированный спрос. За первые шесть месяцев 2026 года недропользователи и крупнейшие компании квазигосударственного сектора заключили с отечественными производителями офтейк-контракты и долгосрочные соглашения на 466,1 млрд тенге. По сути, предприятия получают не просто возможность выйти на рынок, а долгосрочные заказы, позволяющие планировать развитие на годы вперед.