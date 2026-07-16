Сделано в Казахстане: почему это выгодно каждому

На первый взгляд — ничего. Но именно эти процессы сегодня складываются в одну большую экономическую стратегию, которая должна сделать Казахстан менее зависимым от импорта, создать тысячи рабочих мест и укрепить внутренний рынок, передает DKNews.kz.
За последние годы в стране все чаще говорят не просто о росте экономики, а о развитии собственного производства. Теперь этот курс подкрепляется конкретными цифрами, крупными инвестициями и масштабными проектами — от машиностроения до глубокой переработки сельхозсырья.
Почему ставка сделана именно на отечественное производство.
Экономисты давно отмечают простую закономерность: страна, которая производит больше собственных товаров, меньше зависит от внешних кризисов, колебаний валют и логистических проблем.
Именно поэтому сегодня государственная политика смещается в сторону поддержки казахстанских предприятий.
Один из самых заметных инструментов — гарантированный спрос. За первые шесть месяцев 2026 года недропользователи и крупнейшие компании квазигосударственного сектора заключили с отечественными производителями офтейк-контракты и долгосрочные соглашения на 466,1 млрд тенге. По сути, предприятия получают не просто возможность выйти на рынок, а долгосрочные заказы, позволяющие планировать развитие на годы вперед.
Такой подход снижает риски для бизнеса. Когда завод заранее знает, что его продукцию будут покупать, становится проще инвестировать в новое оборудование, расширять производство и нанимать сотрудников.
Борьба с псевдопроизводителями.
Еще несколько лет назад одной из серьезных проблем были компании, которые выдавали импортную продукцию за отечественную.
Теперь эту схему должна исключить единая цифровая система — Реестр казахстанских товаропроизводителей.
Сегодня в нем зарегистрировано более 6,6 тысячи компаний. Система позволяет подтвердить наличие реального производства и автоматически выявлять предприятия, существующие только на бумаге. Это делает государственную поддержку более адресной и снижает коррупционные риски.
Деньги идут в реальный сектор.
Чтобы предприятия могли не только получать заказы, но и развиваться, Правительство увеличило капитализацию холдинга «Байтерек» до 1 трлн тенге.
Это позволило расширить объем финансирования бизнеса до 8 трлн тенге, из которых уже освоено более половины. Поддержку получили свыше восьми тысяч компаний, причем абсолютное большинство — представители малого и среднего бизнеса.
Фактически речь идет о создании финансовой базы для запуска новых производств и модернизации уже существующих предприятий.
Казахстан делает ставку на переработку.
Еще недавно экономика во многом зависела от экспорта сырья. Сейчас акцент постепенно смещается на продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Результат уже заметен: за первое полугодие рост обрабатывающей промышленности составил 9,8%.
По всей стране продолжают развиваться специальные экономические и индустриальные зоны, где создаются современные предприятия с привлечением иностранных инвестиций.
Особое внимание уделяется 17 крупным промышленным проектам, реализуемым по поручению Президента.
Среди них:
автомобильные заводы KIA Qazaqstan и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan; металлургический кластер в Павлодарской области; модернизация Qarmet; строительство медеплавильного завода; запуск масштабных газохимических производств в Атырауской области.
Тысячи новых рабочих мест.
Только в этом году планируется реализовать 200 индустриальных проектов общей стоимостью 1,7 трлн тенге.
Ожидается создание около 18 тысяч постоянных рабочих мест.
Часть предприятий уже начала работу. После выхода на проектную мощность они смогут ежегодно выпускать продукции примерно на 1,5 трлн тенге, причем около 500 млрд тенге придется на экспорт.
Кроме того, Казахстан впервые начнет выпускать более 15 новых видов продукции, которая раньше вообще не производилась внутри страны — от сложного промышленного оборудования до водорода и современных химических компонентов.
Инвестиции приходят и в сельское хозяйство.
Изменения происходят не только в промышленности.
За полгода объем сельскохозяйственного производства вырос до 2,2 трлн тенге, а инвестиции в отрасль увеличились более чем на треть.
Особенно быстро растут вложения в производство продуктов питания — почти в 2,7 раза.
Дополнительный импульс развитию сельских территорий дает программа «Ауыл аманаты».
В этом году по ней уже профинансированы 2738 проектов, а общий объем финансирования программы должен достичь 100 млрд тенге. Эти средства направляются на льготные микрокредиты и лизинг, помогая жителям сел открывать собственное дело.
Казахстанская техника постепенно вытесняет импорт.
Еще один показатель происходящих изменений — рынок сельхозтехники.
Сегодня 95% техники, приобретаемой по государственным программам, собирается в Казахстане.
В стране работают десять крупных предприятий, которые обеспечивают около 90% внутреннего рынка тракторов и комбайнов. Здесь локализована сборка техники мировых брендов, включая John Deere и CLAAS.
Это означает новые рабочие места, развитие машиностроения и снижение зависимости от импортных поставок.
Почему это важно для обычных покупателей.
Все перечисленные проекты — это не только промышленная статистика.
Их конечная цель — сделать внутренний рынок более устойчивым.
Сегодня Казахстан уже самостоятельно обеспечивает от 80 до 100% потребности по большинству основных продуктов питания. Рост собственного производства помогает уменьшить зависимость от импорта и снижает влияние мировых цен на стоимость товаров внутри страны.
Полностью решить вопрос импортозависимости еще предстоит. Пока в зоне особого внимания остаются мясо птицы, рыба, колбасные изделия, сыры, сахар и яблоки.
Именно запуск новых предприятий в этих направлениях должен постепенно увеличить долю отечественной продукции и сделать цены более стабильными.
Дополнительно Правительство использует прямое взаимодействие с крупными торговыми сетями и проводит регулярные фермерские ярмарки, где продукция продается напрямую от производителей — в среднем на 15−20% дешевле рыночной стоимости.
Главное.
Экономическая стратегия Казахстана постепенно меняет свой фокус — от экспорта сырья к развитию собственного производства.
За этим стоят сотни новых предприятий, масштабные инвестиции, локализация мировых брендов, поддержка малого бизнеса и модернизация сельского хозяйства.
Если заявленные проекты будут реализованы в полном объеме, выиграют не только предприятия и инвесторы. Главный эффект почувствуют жители страны — через новые рабочие места, расширение ассортимента отечественных товаров и более устойчивые цены на повседневную продукцию.