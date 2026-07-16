В Братске оптимизируют маршрутную сеть общественного транспорта

В мэрии Братска рассказали, для чего нужна отмена более 30 маршрутов общественного транспорта с января 2029 года. Это необходимая процедура, которая позволит обновить маршрутную сеть. При этом сами маршруты закрывать не будут. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал мэр Братска Александр Дубровин, передает информационное агентство «ТК Город».