В Братске оптимизируют маршрутную сеть общественного транспорта

Как сообщалось ранее, мэрия Братска опубликовала постановление, которое отменяет с 1 января 2029 года 32 автобусных маршрута. Среди них как специализированные маршруты к местным предприятиям и на кладбища, так и регулярные популярные маршруты вроде тех, что связывают Энергетик и Центральный район (№ 55), Гидростроитель и Падун (№ 4) и так далее.
По словам мэра, отмена маршрутов — формальная процедура. В 2026 году истекает пятилетний срок, на который выдаются свидетельства перевозчикам. Без изменений свидетельства автоматически продлились бы до 2031 года, при этом у властей не было бы возможности повлиять на расписание рейсов, внедрение безналичной оплаты и так далее.
Внесённое в план мероприятие позволяет продлить свидетельства не на 5 лет, а на меньший срок — до 2029 года. За это время администрация проведёт анализ пассажиропотока, дублирования, потребностей районов, кадров и бюджета и подготовит новую, сбалансированную маршрутную сеть — удобную для людей, а не для перевозчиков, — написал Александр Дубровин.
Мэр добавил, что сейчас в движение общественного транспорта в Братске вносятся точечные улучшения, однако назрел «системный подход», и подчеркнул, что сами маршруты власти отменять не станут.