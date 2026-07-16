Более 30 тыс. первоклассников пойдут в нижегородские школы 1 сентября

Школы Нижегородской области готовятся принять более 30 тыс. первоклассников в 2026/2027 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В региональном министерстве образования отметили, что заявления на прием школьников родители подавали очно и онлайн. 56% родителей предпочли сделать это через портал «Госуслуги». Остальные принесли документы непосредственно в школы.
Также родители, которые хотят отправить ребенка учиться не по месту регистрации, могут подать такую заявку в образовательные организации до 5 сентября 2026 года. Если свободные места будут, ребенка примут.
Ранее нижегородцам напомнили правила зачисления в десятый класс школы.