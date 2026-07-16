Владимир Потанин доложил президенту России о производственных достижениях и социальных проектах «Норникеля»

«За последнее время только в Норильском промышленном районе более 10 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, — сказал Потанин. — В области экологии мы по прошлому году примерно в полтора раза, а по этому году в два раза перевыполняем наши обязательства по программе “Чистый воздух”. Наш вклад в эту программу весьма весомый: “Норильский никель” более одной трети в эту программу вносит. Мы намерены продолжать эту работу».