Владимир Потанин доложил президенту России о производственных достижениях и социальных проектах «Норникеля»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В это воскресенье в России отметят свой профессиональный праздник металлурги. Металлургическая отрасль является одной из основных в экономике страны. Сотрудники компании «Норникель» в этот день отмечают сразу два праздника День металлурга и День компании. В преддверии знаменательного для «Норникеля» дня в Кремле состоялась встреча президента компании Владимира Потанина с главой государства Владимиром Путиным.
Владимир Потанин доложил президенту России о социальных проектах и производственных достижениях «Норникеля».
В частности, Владимир Потанин отметил, что за последние пять лет работы в сложных условиях компания приобрела много полезных навыков: «Мы научились выходить на новые для нас рынки сбыта нашей продукции, научились по-новому отстраивать систему платежей, логистические цепочки. Программное обеспечение заменили практически полностью и теперь не зависим от наших некогда западных партнёров».
Несмотря на трудности, «Норникель» продолжает соблюдать высокие социальные стандарты и выполняет экологические обязательства.
«За последнее время только в Норильском промышленном районе более 10 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, — сказал Потанин. — В области экологии мы по прошлому году примерно в полтора раза, а по этому году в два раза перевыполняем наши обязательства по программе “Чистый воздух”. Наш вклад в эту программу весьма весомый: “Норильский никель” более одной трети в эту программу вносит. Мы намерены продолжать эту работу».
Глава «Норникеля» подчеркнул, что масштабная экологическая Серная программа уже дает свои результаты. Компания рассчитывает завершить оставшуюся часть Серной программы уже на российских разработках, при необходимости привлекая партнеров из дружественных стран.
Говоря о производственных результатах, Владимир Потанин отметил рост добычи руды. В 2026 году объем добычи руды в Норильском промышленном районе превысит 17 млн тонн. Компании удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда и перейти к ее росту.
Также ведется большая работа с белорусскими партнерами. Вместе с БЕЛАЗом компания приступила к созданию горной техники нового поколения, способной работать под землей в автономном беспилотном режиме. Первые испытания таких технологий уже проходят.
Также «Норникель» создал палладиевую лабораторию и изучает свойства этого металла. Это позволяет создавать материалы с новыми сферами применения и выходить на новые технологические рынки. Первые результаты этой работы уже есть.
Владимир Путин в ходе встречи подчеркнул, что работа «Норникеля» ведется с использованием самых современных технологий.
По словам Потанина, в компании очень много внимания уделяется внедрению искусственного интеллекта: «У нас уже по прошлому году эффект от внедрения таких технологий составил порядка 10 миллиардов рублей. Мы рассчитываем к 2030 году эффект от этих новых технологий довести до 30 миллиардов рублей».