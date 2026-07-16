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Проект программы плодородия почв направили в правительство

Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин отметил, что в части работы с почвами есть существенный потенциал для наращивания объемов производства сохранения земель сельхозназначения.

БАРНАУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Разработка программы по повышению плодородия почв в России во многом уже завершена, проект соответствующего постановления направлен в правительство, заявил директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза Вячеслав Леонов на Всероссийском дне поля.

«У нас есть поручение председателя правительства о разработке отдельной программы плодородия земель. Эта разработка во многом уже завершена, и на рассмотрение в правительство уже направлен проект постановления, который выделяет ряд мероприятий. Да, ряд этих мероприятий уже был, но мы их по новой собираем», — сказал Леонов.

Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе сессии отметил, что в части работы с почвами есть существенный потенциал для наращивания объемов производства сохранения земель сельхозназначения.

«Очень отрадно, что в это непростое время все-таки теме плодородия мы уделяем существенное внимание и рассчитываем, что принятие соответствующей программы позволит нам эту работу вывести на совершенно новый уровень», — подчеркнул Разин.

Всероссийский день поля — 2026 проходит с 16 по 18 июля в Алтайском крае.