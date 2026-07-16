Проект программы плодородия почв направили в правительство

«У нас есть поручение председателя правительства о разработке отдельной программы плодородия земель. Эта разработка во многом уже завершена, и на рассмотрение в правительство уже направлен проект постановления, который выделяет ряд мероприятий. Да, ряд этих мероприятий уже был, но мы их по новой собираем», — сказал Леонов.