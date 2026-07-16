«Финэкспертиза»: количество бизнеса по России уменьшилось на 2%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. В среднем по России число коммерческих предприятий уменьшилось на 2,1% по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом говорится в новом исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», которое есть в распоряжении ТАСС.
Так, наибольшие значения показателя зафиксированы в Запорожской области, за полгода регион потерял 7,8% от общего количества компаний. Кроме того, максимальная интенсивность сокращения бизнеса наблюдалась в Кировской области — 4,9%, Ивановской области и Чувашии — 4,4%, Костромской области — 4%, Карелии −3,9%, Бурятии и Мордовии — по 3,7%.
В число регионов с наиболее заметным сокращением числа коммерческих предприятий также вошли Алтайский край, Ульяновская область и Хакасия — во всех трех субъектах зафиксировали убыль 3,6%, Сахалинская и Вологодская области — по 3,5%, Челябинская область — 3,3%, Оренбургская, Самарская и Мурманская области — по 3,2%, Омская область и Марий Эл — по 3,1%, а также Иркутская область — 2,9%.
Уточняется, что несмотря на значительную убыль в абсолютном выражении, в Москве и Санкт-Петербурге убыль коммерческих предприятий составила по 1,4% от общего числа организаций, что ниже среднего российского значения. Это связано с большим масштабом бизнеса.