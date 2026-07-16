«Мегамаркет»: в РФ спрос на футбольные товары с начала ЧМ вырос на 47%

В то же время за неделю перед стартом чемпионата спрос на футбольные товары увеличился на 127%. Самыми востребованными товарами стали бутсы, также значительно вырос интерес к мячам, тренировочной форме, гетрам и другой футбольной экипировке, рассказали аналитики.