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«Мегамаркет»: в РФ спрос на футбольные товары с начала ЧМ вырос на 47%

По данным исследования маркетплейса, интерес вырос к бутсам, мячам, тренировочной форме, гетрам и другой футбольной экипировке.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на футбольные товары и фанатскую атрибутику с начала чемпионата мира 2026 года вырос на 47% в годовом сравнении. Об этом свидетельствуют данные исследования маркетплейса «Мегамаркет», которое имеется в распоряжении ТАСС.

«С начала чемпионата мира 2026 спрос на футбольные товары и фанатскую атрибутику вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в тексте.

В то же время за неделю перед стартом чемпионата спрос на футбольные товары увеличился на 127%. Самыми востребованными товарами стали бутсы, также значительно вырос интерес к мячам, тренировочной форме, гетрам и другой футбольной экипировке, рассказали аналитики.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике.

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