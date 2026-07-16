«Мегамаркет»: в РФ спрос на футбольные товары с начала ЧМ вырос на 47%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на футбольные товары и фанатскую атрибутику с начала чемпионата мира 2026 года вырос на 47% в годовом сравнении. Об этом свидетельствуют данные исследования маркетплейса «Мегамаркет», которое имеется в распоряжении ТАСС.
«С начала чемпионата мира 2026 спрос на футбольные товары и фанатскую атрибутику вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в тексте.
В то же время за неделю перед стартом чемпионата спрос на футбольные товары увеличился на 127%. Самыми востребованными товарами стали бутсы, также значительно вырос интерес к мячам, тренировочной форме, гетрам и другой футбольной экипировке, рассказали аналитики.