Объем экспорта продукции АПК из России за год вырос до $21 млрд

БАРНАУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из РФ по состоянию на 5 июля этого года составил $21 млрд, превысив показатель аналогичного периода 2025 года на 26%. Об этом в ходе Всероссийского Дня поля сообщила начальник Управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ Екатерина Фомина.
«В этом году наш экспорт продукции АПК продолжает стремительно двигаться вперед хорошими темпами. На 5 июля он увеличился на 26% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и уже достиг порядка $21 млрд», — сказала она.
По словам Фоминой, рост говорит об успешной совместной работе в этом направлении на региональном и федеральном уровне.
Всероссийский день поля проходит 16−18 июля в Алтайском крае. Мероприятие объединит представителей власти, бизнеса, науки, образования и аграриев со всей страны. На выставочных площадках будут представлены новейшие агротехнологии, сельскохозяйственная техника и оборудование, агрохимия, удобрения и средства защиты растений, IT решения, биотехнологии, а также лучшие сорта и гибриды сельхозкультур.