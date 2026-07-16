Объем экспорта продукции АПК из России за год вырос до $21 млрд

«В этом году наш экспорт продукции АПК продолжает стремительно двигаться вперед хорошими темпами. На 5 июля он увеличился на 26% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и уже достиг порядка $21 млрд», — сказала она.