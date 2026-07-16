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В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни

В Севастополе продолжается сбор черешни: предприятия уже собрали порядка 35 т ягод. Всего за сезон планируется собрать 130 т — больше, чем в прошлом году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Коммерсантъ

Сбором черешни на территории Севастополя занимаются три профильных хозяйства: «Артвин», «СВЗ-Агро» и «Эко-хозяйство “Родное”. Они выращивают сорта, адаптированные к местному климату, и поставляют продукцию на городские рынки.

По словам Михаила Развожаева, правительство Севастополя поддерживает агросектор субсидиями, которые помогают предприятиям закладывать новые сады, приобретать саженцы, готовить почву и ухаживать за деревьями до начала плодоношения. Благодаря такой поддержке в 2025 и 2026 годах в городе заложено более 20 га сливовых и персиковых садов.

Ранее Михаил Развожаев сообщал, что сезон сбора черешни в Севастополе обычно начинается в конце мая, но из-за прохладной погоды и частых дождей в этом году его перенесли на середину июня. Сбор ведется в садах: «Улучшенная кавказская», «Франц Иосиф», «Крупноплодная», «Мелитопольская черная», «Донецкая красавица», «Валерий Чкалов» и «Сказка удивительная».

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