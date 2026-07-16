В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешни

Ранее Михаил Развожаев сообщал, что сезон сбора черешни в Севастополе обычно начинается в конце мая, но из-за прохладной погоды и частых дождей в этом году его перенесли на середину июня. Сбор ведется в садах: «Улучшенная кавказская», «Франц Иосиф», «Крупноплодная», «Мелитопольская черная», «Донецкая красавица», «Валерий Чкалов» и «Сказка удивительная».