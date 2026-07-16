Рынок лифтов в России сократился почти на треть за полгода

В первом полугодии 2026 года в России было смонтировано 11,3 тыс. лифтов, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Российском лифтовом объединении. Падение зафиксировали 15 из 20 крупнейших игроков. Основная причина — сокращение госзаказа: регионы из-за нехватки финансирования закупают меньше оборудования в рамках программ капремонта. Без учета Москвы, которая закупила 71% всех лифтов по капремонту, спрос в регионах упал на 24%.