В Омске компания через суд отстояла здание от сноса

Споры о признании права собственности на самовольные постройки регулярно рассматриваются в арбитражных судах. Для легализации объекта застройщику необходимо доказать, что возведение здания не нарушает права других лиц, не создает угрозы жизни и здоровью граждан, а также соответствует градостроительным и строительным нормам.