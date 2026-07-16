Крупнейший контейнерный терминал в акватории Каспийского моря ввели в эксплуатацию в Актау

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. В порту Актау введен в эксплуатацию контейнерный хаб.
Он стал крупнейшим специализированным контейнерным терминалом в акватории Каспийского моря, заявили в КТЖ.
Строительство началось в ноябре 2024 года в рамках совместного проекта АО «НК “Казахстан темир жолы”», АО «НК “Актауский международный морской торговый порт”» и китайской компании Lianyungang Port Group.
«В рамках первого этапа реализации проекта построена современная контейнерная площадка, оснащенная высокопроизводительной перегрузочной техникой, включая два контейнерных перегружателя, современное терминальное оборудование и эффективную систему управления грузопотоками. Реализация первой очереди позволила увеличить мощность порта по перевалке контейнерных до 140 тыс. ДФЭ (TEU) в год, существенно сократить время обработки контейнерных поездов», — отметил Национальный перевозчик.
Первым производственным событием после ввода объекта в эксплуатацию стала обработка контейнерного поезда, прибывшего на терминал. Выполнение первых грузовых операций подтвердило готовность нового комплекса к работе в штатном режиме и начало его полноценной интеграции в международные логистические цепочки, подчеркнули в КТЖ.
Новый контейнерный хаб станет важным элементом единой транспортно-логистической системы, объединяющей китайский порт Ляньюньган, сухой порт «Хоргос — Восточные ворота», порт Актау и маршруты через Каспийское море в направлении Кавказа, Турции и Европы, заявил перевозчик.