Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейший контейнерный терминал в акватории Каспийского моря ввели в эксплуатацию в Актау

Крупный совместный проект Казахстана и Китая стал частью системы, объединяющей Хоргос, порт Актау и выходящий на Кавказ, Турцию и Европу через Каспий.

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. В порту Актау введен в эксплуатацию контейнерный хаб.

Он стал крупнейшим специализированным контейнерным терминалом в акватории Каспийского моря, заявили в КТЖ.

Строительство началось в ноябре 2024 года в рамках совместного проекта АО «НК “Казахстан темир жолы”», АО «НК “Актауский международный морской торговый порт”» и китайской компании Lianyungang Port Group.

«В рамках первого этапа реализации проекта построена современная контейнерная площадка, оснащенная высокопроизводительной перегрузочной техникой, включая два контейнерных перегружателя, современное терминальное оборудование и эффективную систему управления грузопотоками. Реализация первой очереди позволила увеличить мощность порта по перевалке контейнерных до 140 тыс. ДФЭ (TEU) в год, существенно сократить время обработки контейнерных поездов», — отметил Национальный перевозчик.

Первым производственным событием после ввода объекта в эксплуатацию стала обработка контейнерного поезда, прибывшего на терминал. Выполнение первых грузовых операций подтвердило готовность нового комплекса к работе в штатном режиме и начало его полноценной интеграции в международные логистические цепочки, подчеркнули в КТЖ.

Новый контейнерный хаб станет важным элементом единой транспортно-логистической системы, объединяющей китайский порт Ляньюньган, сухой порт «Хоргос — Восточные ворота», порт Актау и маршруты через Каспийское море в направлении Кавказа, Турции и Европы, заявил перевозчик.