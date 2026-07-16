Крупнейший контейнерный терминал в акватории Каспийского моря ввели в эксплуатацию в Актау

Первым производственным событием после ввода объекта в эксплуатацию стала обработка контейнерного поезда, прибывшего на терминал. Выполнение первых грузовых операций подтвердило готовность нового комплекса к работе в штатном режиме и начало его полноценной интеграции в международные логистические цепочки, подчеркнули в КТЖ.