Грузопоток между Казахстаном и Китаем продолжает бить рекорды

Казахстан продолжает укреплять позиции одного из главных транспортных мостов между Азией и Европой, передает DKNews.kz.
По итогам первого полугодия 2026 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем достиг 18,7 миллиона тонн, что на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост обеспечили сразу оба направления движения грузов, однако особенно заметно увеличился экспорт казахстанской продукции в Китай. Это говорит не только о развитии транзита, но и о растущем спросе на отечественное сырье и товары.
Экспорт в Китай ускорился.
За первые шесть месяцев 2026 года:
из Китая в Казахстан перевезли 7 миллионов тонн грузов (+9%); из Казахстана в Китай отправили 11,7 миллиона тонн (+10%).
При этом непосредственно экспорт казахстанских товаров в Китай составил 8,5 миллиона тонн, что сразу на 20 процентов больше, чем годом ранее.
Основу экспортного потока составили:
руда; зерно; нефть и нефтепродукты; комбикорма; черные и цветные металлы; другие виды грузов.
Такой рост свидетельствует о расширении торговых связей между двумя странами и увеличении объемов поставок казахстанской продукции на крупнейший рынок региона.
Достык остается главным транспортным узлом.
Наибольший вклад в увеличение перевозок внес железнодорожный переход Достык.
За первое полугодие через него прошло 10,6 миллиона тонн грузов, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт через станцию также вырос на 15 процентов и достиг 5,4 миллиона тонн.
Достык остается одним из ключевых железнодорожных переходов между Казахстаном и Китаем. С момента открытия в 1990 году станция превратилась в современный логистический центр с развитой инфраструктурой и терминалами по обе стороны государственной границы.
Алтынколь тоже показывает рост.
Продолжает увеличивать объемы перевозок и пограничный переход Алтынколь.
За шесть месяцев через него перевезли 8,1 миллиона тонн грузов, что на 2 процента больше, чем годом ранее.
При этом экспортные перевозки выросли значительно быстрее — сразу на 29 процентов, достигнув 3,1 миллиона тонн.
Благодаря расположению на одном из ключевых международных транспортных маршрутов Алтынколь остается важной частью коридоров, соединяющих страны Азии и Европы. Высокая пропускная способность, современные перегрузочные мощности и круглосуточная работа позволяют станции обеспечивать стабильное движение грузов через границу.
Что стоит за ростом перевозок.
В железнодорожной отрасли отмечают, что увеличение объемов стало результатом системной работы Казахстана и Китая по развитию приграничной инфраструктуры.
Речь идет о модернизации пограничных переходов, увеличении их пропускной способности и совместной координации железнодорожных администраций двух стран. Именно эти меры позволяют ежегодно наращивать объемы перевозок и сокращать время прохождения грузов.
Почему это важно.
Рост грузооборота между Казахстаном и Китаем — это не только показатель развития торговли. Он подтверждает усиливающуюся роль страны как крупнейшего транспортно-логистического хаба Евразии.
Увеличение экспортных поставок, модернизация пограничных переходов и стабильный рост перевозок создают основу для дальнейшего расширения международных транспортных коридоров и укрепления позиций Казахстана на маршрутах между Востоком и Европой.