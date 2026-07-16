В Прикамье на АЗС «Нефтехимпром» завезли бензин АИ-92 и АИ-95

Утро 16 июля началось с хороших новостей для автомобилистов Прикамья. Сеть АЗС «Нефтехимпром» возобновила продажу автомобильного топлива. Действует лимит на отпуск бензина АИ-95 и «дизель».
На АЗС Перми бензин марки АИ-95 продают: ул. Макаренко, 27, ул. Локомотивная, 3, ул. Трамвайная, 35, ул. Ушакова, 41; в Краснокамске — ул. Геофизиков, 16; Добрянка — ул. Розы Люксембург, 68; Горнозаводск — станция «Дружба». Самый широкий ассортимент топлива компания «Нефтехимпром» предлагает в Нытве на ул. Володарского, 90 — ДТ, АИ-92 и АИ-95.
Действует лимит продажи автомобильного топлива для физических лиц в бак или канистру: бензины — до 20 литров, ДТ — до 200 литров.
Ситуация на топливном рынке Пермского края стабилизируется. Об этом сообщили в администрации губернатора Прикамья по итогам заседания оперативного штаба по топливному обеспечению.