Роспатент отозвал заявку на знак «Лариса Долина» для услуг в сфере недвижимости

Заявку опубликовали на сайте Роспатента 17 февраля 2026 года. Указанная цель использования товарного знака — операции с недвижимостью, консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов. Заявление подали от имени певицы, однако ее представитель Сергей Пудовкин говорил, что Лариса Долина таких обращений не направляла. По его словам, налицо признаки мошенничества. В Роспатенте объяснили, что не проверяют личность заявителя при подаче заявки.