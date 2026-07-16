Башкирия отправила на экспорт куриную колбасу

Очередная партия составила более 8 тонн, а с начала года страна закупила более 49 тонн продукции местного предприятия. Образцы проверены в лабораториях на санитарную безопасность и соответствие требованиям страны-экспортёра, отметили в Россельхознадзоре по РБ.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.