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Башкирия отправила на экспорт куриную колбасу

Азербайджан продолжает закупать в башкирском Благовещенске колбасу из курятины.

Источник: Россельхознадзор по РБ | МАХ

Очередная партия составила более 8 тонн, а с начала года страна закупила более 49 тонн продукции местного предприятия. Образцы проверены в лабораториях на санитарную безопасность и соответствие требованиям страны-экспортёра, отметили в Россельхознадзоре по РБ.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.