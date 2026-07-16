Для строительства тоннеля красноярского метротрамвая установили уникальную замораживающую станцию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На строительной площадке будущей станции «Улица Копылова» продолжается возведение эскалаторного тоннеля красноярского метротрамвая. Для выполнения работ специалисты смонтировали уникальную замораживающую станцию.
Эскалаторный тоннель станет одним из самых сложных сооружений новой линии. Его длина составит почти 70 метров, а глубина заложения — 35 метров. В отличие от обычных тоннелей, его будут прокладывать под углом 30 градусов от поверхности до платформ станции.
Как сообщили в краевом правительстве, трасса проходит через несколько слоев грунта, в том числе водоносные, поэтому строители используют технологию искусственного замораживания.
Для этого вокруг будущего тоннеля пробурили 43 скважины и установили специальные замораживающие колонки, которые соединили с единой системой трубопроводов. По ним будет циркулировать охлажденный до −22 градусов раствор воды и хлористого кальция. Через несколько недель грунт должен стать достаточно твердым для безопасной проходки тоннеля.
Подготовительные работы уже завершены. Строители смонтировали 20 временных чугунных колец, которые станут опорой в начале проходки, а также установили необходимое оборудование. Всего при строительстве наклонного хода планируется собрать 90 чугунных колец.
Работы на объекте выполняют специалисты группы компаний «Моспроект-3», которая является генеральным подрядчиком строительства линии красноярского метротрамвая.