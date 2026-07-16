Для строительства тоннеля красноярского метротрамвая установили уникальную замораживающую станцию

Для этого вокруг будущего тоннеля пробурили 43 скважины и установили специальные замораживающие колонки, которые соединили с единой системой трубопроводов. По ним будет циркулировать охлажденный до −22 градусов раствор воды и хлористого кальция. Через несколько недель грунт должен стать достаточно твердым для безопасной проходки тоннеля.