В Волгограде очереди на АЗС сократились после смягчения лимита

С середины июня в Волгоградской области действовали ограничения на продажу бензина: сначала 30 литров в одни руки, затем лимит снизили до 20. На днях облпромторг ослабил ограничения и объяснил решение улучшением ситуации на заправках. На «Лукойле» лимит подняли до 30 литров на одну машину.