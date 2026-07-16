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В Волгограде очереди на АЗС сократились после смягчения лимита

Волгоградцы сообщают о наличии топлива и отсутствии очередей.

В Волгограде очереди на АЗС стали короче после смягчения лимита на бензин. Автомобилисты сообщают, что топливо вернулось на многие заправки Волгоградской области, а популярные марки снова в продаже.

С середины июня в Волгоградской области действовали ограничения на продажу бензина: сначала 30 литров в одни руки, затем лимит снизили до 20. На днях облпромторг ослабил ограничения и объяснил решение улучшением ситуации на заправках. На «Лукойле» лимит подняли до 30 литров на одну машину.

В соцсетях волгоградцы делятся наблюдениями, что очереди за топливом, если не пропали, то значительно сократились. И бензин разных марок часто в наличии на волгоградских заправках.

«Я ждал очереди за бензином 36 минут, впереди было 8 автомобилей. На “Лукойле” дают по 30 литров, это многе изменило. Теперь в машине полный бак, а это на несколько дней», — делятся волгоградцы.

Ранее сообщалось, что в Волгограде по ночам стали орудовать топливные воры, сливающие бензин.

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