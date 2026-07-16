Стоимость бензина в Петербурге выросла на 0,3 процента за неделю

По данным Росстата, цены на автомобильное топливо в Петербурге за последнюю неделю выросли на 0,3 процента. Так, АИ-92 подорожал с 64,48 до 65,85 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал с 69,23 до 72,65 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал с 97,93 до 99,99 рубля за литр.