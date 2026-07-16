Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость бензина в Петербурге выросла на 0,3 процента за неделю

Такие данные предоставил Росстат.

Источник: Комсомольская правда

С 7 по 13 июля 2026 года в России средняя стоимость бензина увеличилась на 2,3 процента по сравнению с предыдущим периодом и составила 75,84 рубля за литр. Повышение цен зафиксировано в 78 регионах страны.

По данным Росстата, цены на автомобильное топливо в Петербурге за последнюю неделю выросли на 0,3 процента. Так, АИ-92 подорожал с 64,48 до 65,85 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал с 69,23 до 72,65 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал с 97,93 до 99,99 рубля за литр.

— Для сравнения: неделей ранее бензин вырос в цене на 2,1 процента, дизель — на 3,4 процента, — рассказывала «КП-Петербург».

Власти Петербурга продолжают следить за стабильным обеспечением города топливом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов по итогам совещания президента с членами правительства и руководителями энергетических компаний.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше