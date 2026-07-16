Куры и сахар подорожали, лук и огурцы подешевели в Волгограде

Сахар тоже подрос в цене. Его стоимость увеличилась на 3% — до 71,62 рубля за килограмм. Покупатели заметили, что сахар стал дороже примерно на 5 рублей. Из овощей заметнее всего подорожала свекла. Цена на нее взлетела на 8,25% — теперь килограмм стоит 52,83 рубля. Капуста прибавила 1,8% и продается по 51,39 рубля.