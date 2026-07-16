Кубань вошла в топ-4 регионов по объему выдачи кредитов наличными

Больше кредитов наличными в июне оформили только жители Москвы, где банки выдали 141,62 тыс. займов на 49,62 млрд руб., Московской области — 126,78 тыс. кредитов на 36,39 млрд руб., а также Санкт-Петербурга, где объем выдачи составил 21,13 млрд руб. при 69,8 тыс. оформленных кредитов.
По данным ОКБ, всего в июне российские банки предоставили 2,23 млн кредитов наличными. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество выдач увеличилось на 55%.
Общий объем кредитования наличными в стране в июне достиг 471,47 млрд руб., что на 5% больше, чем месяцем ранее. В мае этот показатель составлял 449,73 млрд руб. В годовом выражении объем выдачи вырос на 79%: в июне 2025 года банки предоставили кредиты наличными на 263,46 млрд руб.
Средний размер кредита наличными в июне составил 211 тыс. руб., а средний срок кредитования — 28 месяцев.
С января по июнь россияне оформили 11,73 млн кредитов наличными на общую сумму 2,32 трлн руб., пишет ТАСС.
«Ъ-Кубань» писал, что в июне 2026 года российские банки выдали 240,97 тыс. POS-кредитов на 15,53 млрд руб., что на 8−13% больше, чем в мае, а за полугодие объем выдач достиг 85,93 млрд руб. (+19% к прошлому году), при этом Краснодарский край занял четвертое место в стране по объему (9,95 тыс. кредитов на 642 млн руб.), а средний размер займа составил 64 тыс. руб. при сроке 17 месяцев.