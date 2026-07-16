Кубань вошла в топ-4 регионов по объему выдачи кредитов наличными

«Ъ-Кубань» писал, что в июне 2026 года российские банки выдали 240,97 тыс. POS-кредитов на 15,53 млрд руб., что на 8−13% больше, чем в мае, а за полугодие объем выдач достиг 85,93 млрд руб. (+19% к прошлому году), при этом Краснодарский край занял четвертое место в стране по объему (9,95 тыс. кредитов на 642 млн руб.), а средний размер займа составил 64 тыс. руб. при сроке 17 месяцев.