С начала года Анапу посетили более 830 тысяч туристов

«Ъ-Кубань» писал, что с начала 2026 года Краснодарский край занял второе место в России по турпоездкам (3,2 млн) после Москвы, сейчас на основных курортах единовременно отдыхают более 370 тыс. человек при загрузке отелей до 70%, а глубина бронирования достигает трех месяцев. В регионе работают 600 пляжей (129 с «синим флагом»), более 10 тыс. средств размещения, усилена борьба с нелегальной торговлей и алкоголем, так как одно отравление, по словам властей, может поставить под угрозу весь сезон.