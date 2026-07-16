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В Прикамье замедлила рост средняя цена на автомобильное топливо

Жители региона в среднем за литр бензина теперь платят 79,60 рубля.

Источник: Комсомольская правда

На АЗС Пермского края продолжает расти стоимость всех марок автомобильного топлива. За вторую неделю июля Росстат отметил незначительное снижение роста до 1,59 ₽ за литр — с 78,01 до 79,60 ₽ Неделей ранее был отмечен всплеск сразу на 4,56 ₽

Средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 74,49 до 75,96 ₽, АИ-95 — 80,33 до 81,99 ₽, АИ-98 — 96,22 до 98,12 ₽ В ПФО самый дорогой бензин теперь на заправках Чувашии — в среднем 80,38 ₽ В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 74,01 до 75,84 ₽, в Приволжском округе — с 72,04 до 73,18 ₽

По состоянию на 13 июля, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла еще на 1,53 ₽ до 89,44 ₽ за литр, ПФО — с 81,79 до 83,02 ₽, в целом по России — с 87,06 до 91,21 ₽

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. АЗС в 280 городах страны.

В Прикамье на АЗС «Нефтехимпром» завезли бензин АИ-92 и АИ-95. Действует лимит на заправку автомобильным топливом.

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