В Прикамье замедлила рост средняя цена на автомобильное топливо

Средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 74,49 до 75,96 ₽, АИ-95 — 80,33 до 81,99 ₽, АИ-98 — 96,22 до 98,12 ₽ В ПФО самый дорогой бензин теперь на заправках Чувашии — в среднем 80,38 ₽ В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 74,01 до 75,84 ₽, в Приволжском округе — с 72,04 до 73,18 ₽