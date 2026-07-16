Волгоградцы массово снимают квартиры с продажи

Собственники в Волгограде и по всей России массово снимают объявления о продаже квартир. Причина — заградительная ипотека под 20−22% годовых. Рынок вторичного жилья в Волгограде и других регионах вошел в фазу глубокой стагнации, и продавцы выбрали тактику выжидания.
Из-за высокой ключевой ставки ЦБ на вторичке остались только покупатели с наличными, а они требуют скидку 15−20% от цены. Рухнули и альтернативные сделки: переплата по ипотеке теперь достигает двойной-тройной стоимости квартиры, платежи съедают бюджет семьи, и цепочка сделок рвется из-за одного отказа.
«Вторичный рынок вошел в фазу глубокой стагнации. Собственники массово выбирают консервацию актива, а не продажу с вынужденным дисконтом. Оживление невозможно до тех пор, пока ЦБ не начнет цикл снижения ставки», — отметил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Алексей Попов.
Если продавать квартиру не горит, стоит снять объявление и подождать смягчения ставки ЦБ, не соглашаясь на скидку. Если покупаете за наличные — сейчас время требовать максимальную скидку у продавца. Новостройки пока держатся на плаву за счет госпрограмм: семейной и IT-ипотеки, — пишет «Ура.ру».