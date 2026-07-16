Волгоградцы массово снимают квартиры с продажи

Если продавать квартиру не горит, стоит снять объявление и подождать смягчения ставки ЦБ, не соглашаясь на скидку. Если покупаете за наличные — сейчас время требовать максимальную скидку у продавца. Новостройки пока держатся на плаву за счет госпрограмм: семейной и IT-ипотеки, — пишет «Ура.ру».