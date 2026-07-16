Более 1,27 млн кубометров красноярской лесопродукции проверили перед экспортом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первом полугодии 2026 года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обследовали более 1,27 млн кубометров лесопродукции, предназначенной для зарубежных поставок. Основным покупателем остается Китай.
На экспорт отправляли пиломатериалы, бревна, профилированный погонаж, срубы, сборные строительные конструкции и изделия из древесины, включая палочки для мороженого, зубочистки и столовые принадлежности. Каждую партию проверяли на соответствие фитосанитарным требованиям страны-получателя.
Пиломатериалы из Красноярского края также поставляли в 15 стран, среди которых Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Япония, Монголия, Турция, Республика Корея, Вьетнам и Таиланд. В Китай экспортировали 10,1 тыс. кубометров круглого леса лиственных пород, в Казахстан — 600 кубометров хвойного.
Еще 1,3 млн кубометров лесопродукции за полгода направили в российские регионы. В поставки вошли круглый лес, пиломатериалы, дрова, шпалы, деревянные барабаны и другие изделия.