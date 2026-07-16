Более 1,27 млн кубометров красноярской лесопродукции проверили перед экспортом

Пиломатериалы из Красноярского края также поставляли в 15 стран, среди которых Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Япония, Монголия, Турция, Республика Корея, Вьетнам и Таиланд. В Китай экспортировали 10,1 тыс. кубометров круглого леса лиственных пород, в Казахстан — 600 кубометров хвойного.