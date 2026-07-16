Сбер: выдачи нельготной ипотеки в Сибири выросли почти в три раза за год

Всплеск кредитования наблюдается и в сегменте рыночной ипотеки. За год, июнь 2026 года к июню 2025 года объем выдач по базовым программам вырос почти в три раза, а в Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях — более, чем в трое. Таким образом доля спроса на субсидированную ипотеку выросла с на 11 п.п.: с 17% до 28% год к году. Самый высокий спрос на базовые программы наблюдается в Кемеровской (36%) и Омской областях (31%), а также Красноярском и Алтайском краях (по 29,8%).