Зарплаты медработников в Приморье выросли на 10 процентов за год

В Приморском крае по итогам первого квартала 2026 года доходы врачей и других специалистов с высшим медицинским образованием в среднем превысили 170 тысяч рублей — показатель увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.