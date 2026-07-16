Зарплаты медработников в Приморье выросли на 10 процентов за год

В Приморском крае по итогам первого квартала 2026 года доходы врачей и других специалистов с высшим медицинским образованием в среднем превысили 170 тысяч рублей — показатель увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Средняя зарплата среднего медицинского персонала достигла 92 872 рублей, что на 11,2% больше, чем годом ранее. Младший медицинский персонал теперь получает в среднем 83 359 рублей — рост составил 12,1%. Положительная динамика зафиксирована во всех категориях медработников региона.
Как отметили в региональном министерстве труда и социальной политики, рост зарплат в здравоохранении — важный фактор сохранения профессиональных кадров и повышения привлекательности медицинских профессий. Выполнение установленных показателей находится на постоянном контроле правительства Приморского края.