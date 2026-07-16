В Омске закрываются магазины

Торговые объекты закрываются не только на городской периферии, но и в центре. Изрядно сократилась карта торговых точек двух крупных обувных торговых сетей. В людном месте не стало дизайнерского универмага, салона спортивной одежды и подарков. В июне по причине закрытия тотальную распродажу объявили сразу два шоурума, продержавшиеся на рынке десять лет. По данным 2ГИС, за последний год исчезло более десяти процентов ювелирных магазинов. Тенденция характерна и для других регионов. В среднем по России этот показатель составил шесть процентов.
Экономисты связывают тенденцию с системными изменениями в налоговом законодательстве, вступившими в силу в этом году. Это, в частности, повышение до 22 процентов НДС на услуги и товары, поэтапное снижение лимита доходов (с 120 до 20 миллионов рублей) для упрощенной системы налогообложения, снижение лимита (с 60 до 20 миллионов рублей) для патентной системы, введение маркировки «Честный знак».
«Стабильно дорожают аренда, топливо, электроэнергия. Все это стимулирует рост цен на товары. Покупателей становится меньше. Торговлю волей-неволей приходится сворачивать», — пояснили в Омском союзе предпринимателей.
Сейчас основную конкуренцию магазинам составляют маркетплейсы — в городе более двух тысяч филиалов и пунктов выдачи заказов крупных цифровых торговых платформ. Год назад их было на пятнадцать процентов меньше.
По словам экспертов, такая тенденция может продолжиться. В первую очередь она коснется небольших магазинов и кафе. Заполняемость торговых центров тоже будет снижаться, а зон самообслуживания станет гораздо больше. Они уже сейчас начинают превалировать во многих продовольственных сетевых маркетах.
Тем не менее появляются и новые магазины, в большинстве своем продуктовые. В частности, один такой начал работать по франшизе в центре Омска. Два пункта добавила сеть фудкортов. На очереди — открытие первого фирменного магазина международного бренда бытовой техники.
Владельцы утверждают, что это знаменует важный тренд на возвращение покупателей в офлайн-ретейл. Сегодня все больше людей хотят увидеть сложную технику вживую, сравнить разные модели на практике, получить экспертную консультацию перед покупкой, а также гарантийный талон, заявляют продавцы.
Тем временем.
Омскстат представил данные об изменении потребительских цен в июне 2026 года, которые в среднем поднялись на пять процентов.
Так, в наибольшей степени — на 4,8 процента — подорожали овощи и фрукты, на 3,2 процента — сахар. На 5,3 процента стали дороже подержанные иномарки, более трех процентов прибавили в цене меха, моющие и чистящие средства. Подорожали моторное топливо и телерадиотовары. А вот фотоаппараты, пиломатериалы и обувь подешевели. Абонентская плата за сотовую связь поднялась на 8,3 процента. На 3,8 процента стали дороже дополнительные занятия для дошколят. На 3,2 процента — услуги в сфере туризма. При этом установка пластиковых окон и полис ОСАГО подешевели на 5,9 и 4,4 процента соответственно.