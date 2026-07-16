В Омске закрываются магазины

Торговые объекты закрываются не только на городской периферии, но и в центре. Изрядно сократилась карта торговых точек двух крупных обувных торговых сетей. В людном месте не стало дизайнерского универмага, салона спортивной одежды и подарков. В июне по причине закрытия тотальную распродажу объявили сразу два шоурума, продержавшиеся на рынке десять лет. По данным 2ГИС, за последний год исчезло более десяти процентов ювелирных магазинов. Тенденция характерна и для других регионов. В среднем по России этот показатель составил шесть процентов.