В Омске выставили на продажу мебельное производство

В Омске появилось объявление о продаже действующего мебельного производства. Компания специализируется на выпуске корпусной и мягкой мебели, металлоконструкций, а также оказывает услуги по порошковой окраске.
Как указано в объявлении, производство находится на улице 36-я Северная, в помещении площадью 280 квадратных метров. Предприятие оснащено всем необходимым современным оборудованием.
Мощности загружены на 80%, а штат состоит из восьми сотрудников. Ежемесячная выручка бизнеса составляет 1,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 600 тысяч рублей.
Собственник оценил предприятие в 5 миллионов рублей. Причиной продажи назван переезд в другую страну.