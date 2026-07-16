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В Омске выставили на продажу мебельное производство

Собственник оценил бизнес в 5 миллионов рублей.

Источник: Om1 Омск

В Омске появилось объявление о продаже действующего мебельного производства. Компания специализируется на выпуске корпусной и мягкой мебели, металлоконструкций, а также оказывает услуги по порошковой окраске.

Как указано в объявлении, производство находится на улице 36-я Северная, в помещении площадью 280 квадратных метров. Предприятие оснащено всем необходимым современным оборудованием.

Мощности загружены на 80%, а штат состоит из восьми сотрудников. Ежемесячная выручка бизнеса составляет 1,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 600 тысяч рублей.

Собственник оценил предприятие в 5 миллионов рублей. Причиной продажи назван переезд в другую страну.