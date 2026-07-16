Аукцион по КРТ участка в селе Верх-Тулинский под Новосибирском не состоялся

Проект предполагает возведение жилья площадью не менее 312 тыс. кв. м и не более 381 тыс. кв. м. Согласно его условиям, победителю торгов также необходимо будет построить детский сад на 639 мест, школу на 1,8 тыс. учащихся, лечебно-профилактические медицинские организации мощностью не менее 331 посещения в смену, создать инженерную и транспортную инфраструктуру, провести благоустройство территории.