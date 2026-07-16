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Аукцион по КРТ участка в селе Верх-Тулинский под Новосибирском не состоялся

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) незастроенного участка, расположенного в селе Верх-Тулинский на границе с Новосибирском, снова признан несостоявшимся. Как и прежде, причиной несостоявшейся процедуры стало отсутствие заявок.

Источник: Reuters

Площадь участка составляет 114 га. Начальная стоимость права его развития была установлена в размере 73,4 млн руб. Ранее участок пробовали реализовать с торгов за 82,6 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимались до 13 июля, итоги планировалось подвести 17 июля.

Проект предполагает возведение жилья площадью не менее 312 тыс. кв. м и не более 381 тыс. кв. м. Согласно его условиям, победителю торгов также необходимо будет построить детский сад на 639 мест, школу на 1,8 тыс. учащихся, лечебно-профилактические медицинские организации мощностью не менее 331 посещения в смену, создать инженерную и транспортную инфраструктуру, провести благоустройство территории.