В Иркутске ремонтируют трамвайные пути на перекрестке Софьи Перовской и Партизанской

В настоящее время специалисты МУП «Иркутскгортранс» уже провели работы на 25 метрах пути по первому маршруту трамвая по Партизанской: сняли старые плиты, заменили деревянные изношенные шпалы и участок дефектного рельса, отремонтировали стыки, извлекли старый грунт и засыпали щебень.