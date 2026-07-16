В Иркутске ремонтируют трамвайные пути на перекрестке Софьи Перовской и Партизанской

«На данном участке ремонт проводят наши муниципальные предприятия. Работы ведут в ночное время, когда на дорогах почти нет машин. Главная цель ремонта — ликвидировать вспучивание грунта, мешающее нормальному проезду автотранспорта», — сообщил заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.
В настоящее время специалисты МУП «Иркутскгортранс» уже провели работы на 25 метрах пути по первому маршруту трамвая по Партизанской: сняли старые плиты, заменили деревянные изношенные шпалы и участок дефектного рельса, отремонтировали стыки, извлекли старый грунт и засыпали щебень.
Сегодня ночью устранят неисправности по второму пути третьего маршрута на той же улице. Затем рельсы отшлифуют.
После этого к работам приступит МУП «Иркутскавтодор». Предприятию предстоит уложить новые бетонные плиты на Партизанской. Их изготавливают на асфальтобетонном заводе МУПа. Также заасфальтируют участок трамвайных путей на улице Софьи Перовской.
Кроме того, сообщает пресс-служба мэрии, в ближайшее время замену плит на трамвайных путях проведут на участках улиц Депутатская и Декабрьских событий.