В каком регионе Казахстана можно заработать больше всего

Самые высокие зарплаты в Казахстане сегодня предлагают не в Астане, не в Алматы и не в Атырау. По данным Бюро национальной статистики за первый квартал 2026 года, лидером по уровню оплаты труда стал совершенно другой регион, сообщает Zakon.kz.