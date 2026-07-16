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В Краснодарском крае выпустили более 200 млн банок консервированного горошка

Переработкой зеленого горошка на Кубани занимаются 11 комбинатов.

Источник: Комсомольская правда

Предприятия Краснодарского края произвели более 200 миллионов банок зеленого горошка. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам главы края, переработкой культуры занимаются 11 комбинатов. К настоящему моменту они приняли уже более 47 тысяч тонн горошка, собранного на полях Кубани.

«Радует, что производство идет хорошими темпами. Для края важно — не только выращивать сырье, но и развивать переработку», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Производство консервированного горошка налажено в восьми районах края: Абинском, Славянском, Павловском, Динском, Тимашевском, Каневском, Калининском и Брюховецком.

Уборку гороха на Кубани начали в первых числах июля. Регион удерживает лидирующие позиции в стране по объему производства этой овощной культуры.

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