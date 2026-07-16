Bloomberg: Великобритания ускорит разработку баллистической ракеты для Украины

Однако, по данным источников Bloomberg, британское военное ведомство приняло решение скорректировать первоначальные требования, чтобы максимально ускорить процесс создания оружия для Киева. В результате заявленная дальность полета ракеты была снижена с 600 до 500 километров, а масса боевой части уменьшена с 300 до 200 килограммов. Ожидается, что первые летные испытания нового комплекса начнутся уже в течение ближайших 12 месяцев, а полностью завершить создание ракеты планируется к концу 2027 года.