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Bloomberg: Великобритания ускорит разработку баллистической ракеты для Украины

Великобритания впервые за 50 лет разрабатывает новую тактическую баллистическую ракету специально для нужд Украины. По данным Bloomberg, ради ускорения проекта военным пришлось пожертвовать мощностью и дальностью оружия. Первые испытания системы дальностью 500 км начнутся в ближайшие 12 месяцев.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Министерство обороны Великобритании заключило контракты с рядом оборонных компаний на создание первой за более чем полвека британской тактической наземной баллистической ракеты. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, проект реализуется в ускоренном режиме специально для последующей передачи новых систем Украине.

Разработка ведется в рамках закрытого проекта Nightfall, конкурс на который был объявлен в январе 2026 года. По изначальному техническому заданию военные требовали создать мобильный комплекс, способный эффективно функционировать в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Однако, по данным источников Bloomberg, британское военное ведомство приняло решение скорректировать первоначальные требования, чтобы максимально ускорить процесс создания оружия для Киева. В результате заявленная дальность полета ракеты была снижена с 600 до 500 километров, а масса боевой части уменьшена с 300 до 200 килограммов. Ожидается, что первые летные испытания нового комплекса начнутся уже в течение ближайших 12 месяцев, а полностью завершить создание ракеты планируется к концу 2027 года.

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