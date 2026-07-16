Бензин в Нижегородской области подорожал еще на 2,7% за неделю

Согласно статистическим данным, средняя стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях региона достигла 75,53 рубля за литр. В частности, марка АИ-92 выросла в цене на 3% (до 72,12 рубля), популярный АИ-95 подорожал на 2,6% (до 77,24 рубля), а премиальный АИ-98 прибавил 0,5%, составив 95,61 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,7% — до 82,5 рубля за литр.