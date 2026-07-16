В Красноярском крае 70 семей получили выплаты при рождении двойняшек и троен

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года единовременную выплату при рождении двойняшек и троен получили 70 семей. Поддержка была назначена на 141 ребенка.
Базовый размер выплаты в этом году составляет 74 506 рублей. С учетом районного коэффициента жители Красноярска и большинства территорий края получают по 96 859 рублей на каждого ребенка, а семьи из Норильска — по 134 112 рублей.
Как отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова, большинство выплат назначаются проактивно, без личного обращения родителей.
«Мы внедряем в свою работу принципы семейноцентричности. Государство должно подстраиваться под ритм жизни семьи, а не наоборот. Мы берём на себя оформление документов, чтобы семьи могли посвятить это время заботе о детях», — сказала министр.
С июля 2023 года по инициативе Губернатора Михаила Котюкова специалисты органов социальной защиты самостоятельно получают сведения о рождении двойняшек и троен из ЗАГСов, связываются с родителями и оформляют выплату. Такой механизм позволяет семьям избежать лишних бюрократических процедур.
Если по каким-либо причинам выплата не была назначена автоматически, родители могут обратиться за ней в течение трех лет со дня рождения детей.
Мера реализуется в рамках региональной программы и национального проекта «Семья».